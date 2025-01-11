Режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе Крыма из-за мазутных пятен

ТАСС/Сергей Мальгавко В Черноморском районе на западе Крыма 11 января ввели режим угрозы ЧС муниципального характера из-за мазутных пятен на побережье, появившихся после крушения танкеров в Керченском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии