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Режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе Крыма из-за мазутных пятен

Режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе Крыма из-за мазутных пятен

ТАСС/Сергей Мальгавко В Черноморском районе на западе Крыма 11 января ввели режим угрозы ЧС муниципального характера из-за мазутных пятен на побережье, появившихся после крушения танкеров в Керченском проливе.

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