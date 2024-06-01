Трое российских судей будут обслуживать олимпийский турнир по борьбе

В этом виде спорта на Олимпиаду-2024 попали не только наши спортсмены, но и арбитры. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили рассказал информационному агентству ТАСС, что судить борцовские схватки на Играх в Париже будут трое россиян: Норавард Арустамян, Сергей Коваленко и Алексей Базулин.