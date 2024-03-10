6 вещей, которые сделали инков крутыми

В то время, как ацтеки вырывали сердца у людей на вершинах пирамид, а правители майя протыкали себе языки и гениталии, чтобы доказать свою божественность, сорок тысяч инков правили почти пятнадцатимиллионным населением своей империи.
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