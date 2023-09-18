«Недаром помнит вся Россия». 25 августа 1812 года

День был воскресный, холодный, сырой, и костры что-то вяло разводились.В 6 часов утра перестрелка возобновилась и продолжалась целый день, но, по мнению многих наблюдателей, она была незначительна.
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