Работа ФСБ в Крыму в 2023 году: тихо, но заметно 

В 2023 году ФСБ предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки.
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