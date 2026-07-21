Шуховскую башню в Кукморе рекомендовали включить в реестр памятников

Государственная историко-культурная экспертиза признала обоснованным включение водонапорной башни системы инженера Владимира Шухова в Кукморе в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в категории памятника регионального значения.
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