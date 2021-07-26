smi.today

1 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АА
    Sputnik Lite это первая фаза двухфазной Sputnik V. Полроссии уже ею укололисьВ ОРДЛО завезли в...
  • Павел К
    ...большинство населения Украины – здравомыслящие и адекватные люди... ______________________________________________...Жители Украины пр...
  • Андрей Городецкий
    Ментовские войны...Продолжение без конца.Нардеп заявил о "...

«Это ужасное решение» – экс-посол США в Украине о соглашении по «СП-2»

«Это ужасное решение» – экс-посол США в Украине о соглашении по «СП-2»

Лидер США Джо Байден своей позицией по «Северному потоку-2» сделал большой подарок лично немецкому канцлеру Ангеле Меркель, однако в то же время дал президенту РФ Владимиру Путину инструмент для давления на Украину и другие страны Восточной Европы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,