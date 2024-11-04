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Петербургский дневник

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На Ленинградском направлении ОЖД поезда следуют с опозданием

На Ленинградском направлении ОЖД поезда следуют с опозданием

Максимальное время задержки не превышает 30 минут В настоящее время пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД, следующие в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно, задерживаются из-за технических причин.

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