На Ленинградском направлении ОЖД поезда следуют с опозданием

Максимальное время задержки не превышает 30 минут В настоящее время пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД, следующие в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно, задерживаются из-за технических причин.
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