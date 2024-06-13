Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaliy tabachenkov
    Среди погибших и получивших наиболее серьезный ущерб здоровью от семейного насилия большинство — мужчины. Примерно дв...За закон о домашн...
  • Регина Толстоброва
    За принятие закона против домашнего насилия. Хватит уже  издеваться над женщинами и детьми. Дошло до того. что головы...За закон о домашн...
  • Tania Еременко
    Бидон и Моня Макарон - не на своих местах. Пора им  уходить в отставки.Краткий курс геоп...

Три вопроса к Тому Клэнси

Три вопроса к Тому Клэнси

Три вопроса, на которые я постараюсь сегодня ответить:Почему книги Тома Клэнси абсолютно нереалистичные?Почему ни один его прогноз не сбылся?Почему Том Клэнси трусливый поц?На самом деле ответ на все три вопроса можно дать один (и он содержится в третьем вопросе), но с вариациями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх