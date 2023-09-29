Путин: Соцгарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением о том, что социальные гарантии для всех россиян, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО), должны быть одинаковыми.
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