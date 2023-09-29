Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Я только вспомнил свое детство, а уж про нынешние  технологии - чего тут и думать-то!Военные рассказал...
  • Александр Пятнистый
    ты отстал немного...вентиляторы от компа, штуки 4 и пластиковые короба, готовое управление авиамоделью купить не вопр...Военные рассказал...
  • Олег Самойлов
    Вот то-то и оно... И, что есть самое неприятное в этой ситуации - дроны делаются ОЧЕНЬ ЛЕГКО из тех же самых картонны...Военные рассказал...

Путин: Соцгарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Путин: Соцгарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением о том, что социальные гарантии для всех россиян, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО), должны быть одинаковыми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх