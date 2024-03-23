Омбудсмен Ольга Казанцева выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Сегодня особенно важно проявить заботу и любовь к родным и близким, отметила уполномоченная Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.