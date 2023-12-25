Олег Романцев: «Смотрю футбол без звука. Не потому, что меня раздражают комментаторы – привык про себя размышлять о происходящем на экране»

– Олег Иванович, исхожу из того, что вы все-таки смотрите футбол по ТВ со звуком. Если да, то как часто вы не соглашаетесь с комментатором? Возможно, были какие-то вопиющие случаи, которые вас возмутили? А может, напротив, случалось, когда комментатор подмечал в игре что-то важное даже для опытного тренера? – спросил комментатор Виктор Гусев.