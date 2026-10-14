Опрос портала N1.RU с участием около 2 тыс. человек показал, что 57% челябинцев в качестве подарка от Деда Мороза выбрали бы недвижимость в России, а зарубежные варианты — США, Испанию и Австралию — предпочли лишь 14% респондентов.
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