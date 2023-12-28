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Закон, порядок, государство

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Поздравление Владимира Колокольцева с Новым годом

Поздравление Владимира Колокольцева с Новым годом

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2024 годом! С этим замечательным праздником, который всегда овеян особым душевным теплом, мы по традиции связываем надежды на будущее, искренне желаем друг другу счастья, ставим перед собой новые цели и задачи.

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