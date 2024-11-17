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Появились подробности о конфликте таксиста и выкинутого им из машины инвалида СВО

Ставший инвалидом после специальной военной операции (СВО) боец заявил, что таксист в Солнечногорске, который выкинул его из машины на обочину Ленинградского шоссе, разозлился, когда произошел сбой в приложении, и требовал оплату наличными.

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