МО РФ: ДРГ ВСУ пытаются прощупать оборону ВС РФ, но получают отпор и убегают

В официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ опубликовали видео, на котором российский военнослужащий рассказывает, как украинские диверсионные группы пытаются прощупать оборону ВС России в приграничном районе Курской области, но, получая отпор, тут же убегают обратно.
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