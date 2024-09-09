МО РФ: ДРГ ВСУ пытаются прощупать оборону ВС РФ, но получают отпор и убегают

В официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ опубликовали видео, на котором российский военнослужащий рассказывает, как украинские диверсионные группы пытаются прощупать оборону ВС России в приграничном районе Курской области, но, получая отпор, тут же убегают обратно.