Бактерии, грибки, паразиты — что скрывают самые грязные места в вашем доме? Рассказывают ученые Пермского Политеха

﻿﻿Волха Линовая. Не разбрызган Многие считают, что самое грязное место в доме – это туалет. Но может ли он быть во много раз чище разделочной доски или мебели? Ученые Пермского политехнического университета объясняют, почему ковры вызывают аллергию, какими бактериями питаются шторки в ванной, как дезинфицировать зубную щетку, кто может жить в компьютере и почему лучше не целовать своего питомца.