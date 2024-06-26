Бактерии, грибки, паразиты — что скрывают самые грязные места в вашем доме? Рассказывают ученые Пермского Политеха

Волха Линовая. Не разбрызган Многие считают, что самое грязное место в доме – это туалет. Но может ли он быть во много раз чище разделочной доски или мебели? Ученые Пермского политехнического университета объясняют, почему ковры вызывают аллергию, какими бактериями питаются шторки в ванной, как дезинфицировать зубную щетку, кто может жить в компьютере и почему лучше не целовать своего питомца.
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