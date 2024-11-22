20 балконов, которые могут многое рассказать про тараканов в голове их хозяев

Без балкона и дом не дом, разве что он одноэтажный и там можно сделать веранду. Потому что гостиная для гостей, спальня для отдыха, кухня для готовки, а вот у балкона таких утилитарных хозяйственных предназначений нет.
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