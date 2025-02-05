Полиция задержала участников стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Работа криминалистов на месте стрельбы в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы Подозреваемые в стрельбе и похищении на Кастанаевской улице на западе Москвы задержаны в Подмосковье, сообщили в столичном управлении МВД.