Бедард побил рекорды по голам и очкам за сборную Канады на МЧМ 

Коннор Бедард побил 3 рекорда молодежной сборной Канады на МЧМ. 17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал дубль и отдал передачу в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.
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