Зима как стихийное бедствие

Natalija Osminina

Ничего удивительного. Столько раз кидая свой народ, теперь властям придется работать над тем, чтобы это доверие заслужить. Наступает удивительное время))) Когда к низам вынуждены прислушиваться верхи. Или признать, что верхи не могут , а низы не хотят ..— а это знаете ли революция..