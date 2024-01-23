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Зима как стихийное бедствие

Зима как стихийное бедствие

Терпеть не могу ездить зимой. И парковаться. И чистить машину от снега. И вообще: мы за них голосуем, а они… Ну и так далее, всем знакомо это обостренное чувство справедливого возмущения.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ничего удивительного. Столько раз кидая свой народ, теперь властям придется работать над тем, чтобы это доверие заслужить. Наступает удивительное время))) Когда к низам вынуждены прислушиваться верхи. Или признать, что верхи не могут , а низы не хотят ..— а это знаете ли революция..
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