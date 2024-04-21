Кинолог дал советы для комфортной прогулки с собакой

У каждой собаки есть потребность не только справить нужду на улице, но и получить новую информацию. Хороший хозяин обеспечивает питомцу ежедневные прогулки, на которых собака имеет возможность изучать окружающий мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии