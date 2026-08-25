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Векич проиграла 5 матчей подряд после победы на пятисотнике в Лондоне в июне

36-я ракетка мира Донна Векич выбыла на старте турнира в Монтеррее, проиграв Диан Парри со счетом 7:6(5), 4:6, 1:6.

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