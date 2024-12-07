Торт «90 лет»

Сегодня 100-летие со дня рождения моей бабушки Варвары Егоровны. Всего три года она не дожила до такой грандиозной даты! А этот великолепный торт я готовила специально на девяностолетие бабушки и отвозила к ней в соседнюю область на шикарный юбилей.