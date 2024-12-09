В спортивных школах округа в 2025 году планируют обновить оборудование и инвентарь

На Ямале началась закупка нового оборудования для спортивных школ. Обновление касается Полярной шахматной школы Анатолия Карпова, школы северного многоборья и спортивной школы олимпийского резерва имени Т.
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