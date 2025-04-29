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Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области

Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области

Блок НАТО проводит на Балтике масштабные учения Griffin Lightning 25, которые завершатся 15 июня. На них, по словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, отрабатываются сценарии захвата Калининградской области и блокирования судоходства в Балтийском море.

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