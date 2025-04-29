Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области

Блок НАТО проводит на Балтике масштабные учения Griffin Lightning 25, которые завершатся 15 июня. На них, по словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, отрабатываются сценарии захвата Калининградской области и блокирования судоходства в Балтийском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии