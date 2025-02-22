"Атака на Суджу": Жителей уничтоженного русского приграничья смешали с грязью и обозвали попрошайками

Андрей

Кому там показалось, что платят много? Так может его жилище сжечь и заплатить.... 30 тысяч, ведь его жизни ни чего не угрожало! И пусть давится этими деньгами! А мы дружно посмотрим! Только мне думается, что подобные посты либо от агенов ЦИПсО печатаются, либо от засланцев....