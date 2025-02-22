"Атака на Суджу": Жителей уничтоженного русского приграничья смешали с грязью и обозвали попрошайками

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Комментарии
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Андрей
Кому там  показалось, что платят много? Так может его жилище сжечь и заплатить.... 30 тысяч, ведь его жизни ни чего не угрожало! И пусть давится этими деньгами! А мы дружно посмотрим! Только мне думается, что подобные посты либо от агенов ЦИПсО печатаются, либо от засланцев....
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6 час.
Семен Демин
Это какой идиот позавидовал курянам?! Я таких не знаю. Все только сочувствуют и говорят, что пособия слишком малы. Я тоже.
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54 мин.
Владимир Тамбасов
А что же наш ГАРАНТ? А он слеп и глух и печется только о мигрантах!!!
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38 мин.
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