Рыбакина одержала первую победу на Итоговом турнире года

Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари и отпраздновала первую победу на итоговом турнире года. В ночь на 1 ноября в Канкуне прошел матч второго тура группового этапа Итогового турнира года среди женщин, в котором Елена Рыбакина встречалась с Марией Саккари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии