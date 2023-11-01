Рыбакина одержала первую победу на Итоговом турнире года

Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари и отпраздновала первую победу на итоговом турнире года. В ночь на 1 ноября в Канкуне прошел матч второго тура группового этапа Итогового турнира года среди женщин, в котором Елена Рыбакина встречалась с Марией Саккари.