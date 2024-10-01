Банк России не исключает увеличения ставки выше 20%

Банк России не исключает увеличения ключевой ставки выше рекордных 20% в случае влияния на экономику новых непредвиденных обстоятельств, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
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