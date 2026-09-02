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Аргументы недели

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Путин на капитанском мостике вспомнил, как с нуля создавалась верфь «Звезда»

Путин на капитанском мостике вспомнил, как с нуля создавалась верфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин при осмотре танкера-газовоза «Пётр Столыпин» вспомнил, как создавалась судостроительная верфь «Звезда».

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