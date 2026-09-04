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Царьград

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Инфоцентр Оренбургской области возобновил движение на М-5

Инфоцентр Оренбургской области возобновил движение на М-5

Проезд автомобилей на участках трассы М-5 в Оренбургской области вновь открыт. Инфоцентр правительства региона в "Максе" сообщает, что ранее движение было временно приостановлено, согласно информации ГУ МЧС области.

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