Гельмут Марко о спринте: «Нужно хорошо стартовать, а потом атаковать по необходимости»

Марко остался доволен результатом спринт-квалификации в Майами. Советник «Ред Булл» отметил, что теперь Ферстаппену и Пересу, которые начнут заезд с 1-й и 3-й позиции, нужно будет хорошо стартовать, и в дальнейшем контролировать ситуацию.