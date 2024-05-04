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Гельмут Марко о спринте: «Нужно хорошо стартовать, а потом атаковать по необходимости»

Марко остался доволен результатом спринт-квалификации в Майами. Советник «Ред Булл» отметил, что теперь Ферстаппену и Пересу, которые начнут заезд с 1-й и 3-й позиции, нужно будет хорошо стартовать, и в дальнейшем контролировать ситуацию.

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