В Ноябрьске распустилось целое поле тюльпанов

Рекордное количество тюльпанов — 270 тысяч — высадили в теплицах Ноябрьска к весеннему празднику. Для того, чтобы цветы сохранили свою первозданную хрупкую красоту, их держат в холоде — свои бутоны они раскроют уже в квартирах жительниц округа, сообщает «Ямал-Медиа».
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