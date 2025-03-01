В Ноябрьске распустилось целое поле тюльпанов

Рекордное количество тюльпанов — 270 тысяч — высадили в теплицах Ноябрьска к весеннему празднику. Для того, чтобы цветы сохранили свою первозданную хрупкую красоту, их держат в холоде — свои бутоны они раскроют уже в квартирах жительниц округа, сообщает «Ямал-Медиа».