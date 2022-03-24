Депутат Пирог призвал привлекать тренеров на работу в селах

В малых населенных пунктах и селах строятся спортивные объекты, но остро не хватает тренеров. Об этом заявил 24 марта первый зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог на заседании рабочей группы «Спорт на селе».