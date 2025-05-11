Овечкина сокрушил канадский ветеран, а его банду просто уничтожили! «Вашингтон» в двух шагах от вылета из плей-офф

«Каролина» перехватила инициативу в серии.По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, его игроки обижались на экспертов и болельщиков, которые считали «Столичных» аутсайдерами нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
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