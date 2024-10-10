Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский эксперт: ССО ВСУ планировали двухнедельный рейд в Крым

Если бы у Киева была надлежащая натовская поддержка, то ВСУ были бы в Крыму ещё в 2022 году. Об этом на презентации в Киеве заявил украинский военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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