Украинский эксперт: ССО ВСУ планировали двухнедельный рейд в Крым

Если бы у Киева была надлежащая натовская поддержка, то ВСУ были бы в Крыму ещё в 2022 году. Об этом на презентации в Киеве заявил украинский военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».