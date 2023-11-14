Крымский студент Максим Глебов написал слова поддержки украинской нацистке Ирине Фарион, у которой сейчас активизировался конфликт с украинскими военными, которые говорят по-русски.
Фарион сдала своего поклонника в Крыму
Комментарии
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Леонид Руси
Этот педераст ищет могущественного покровителя... Типичный пидор
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19 час.
а
анатолий
Надо без всякого шума лишать гражданства и, к хохлам, а то много ждунов теперь притихнут
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17 час.
Homo Sapiens
не жалко такого!
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15 час.
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