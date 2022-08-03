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По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации в Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения на пожилого человека

31 июля 2022 года 22-летний мужчина, находясь у дома по улице Нейбута города Владивостока, грубо нарушая общественный порядок, нанес удары по лицу 62-летнему мужчине.

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