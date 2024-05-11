Президент Колумбии призвал МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

БОГОТА (ИА Реалист). Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 74-летний израильский премьер Биньямин Нетаньяху не остановит геноцид палестинского народа, и это подразумевает необходимость выдачи ордера на арест.
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