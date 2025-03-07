Си Цзиньпин поздравил женщин с наступающим Международным женским днем

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в преддверии 8 марта -- Международного женского дня -- обратился с поздравлениями и наилучшими пожеланиями к женщинам, представляющим все этнические группы и общественные круги Китая.
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