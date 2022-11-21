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Кросби набрал 4 очка в матче НХЛ в 37-й раз – больше всех среди действующих игроков

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу, отдал три голевые передачи в матче с «Чикаго» (5:3) и был признан первой звездой.

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