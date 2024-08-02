Прокуратура усмотрела риски для россиян в законе об усилении миграционного контроля

Прокуратура усмотрела риски для простых россиян в законе о миграционном контроле Рекомендованные Совфедом антимиграционные законы могут привести к ограничению прав законопослушных россиян, заявили в прокуратуре.
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