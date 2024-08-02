Страна и люди
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Страна и люди

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Прокуратура усмотрела риски для россиян в законе об усилении миграционного контроля

Прокуратура усмотрела риски для россиян в законе об усилении миграционного контроля

Прокуратура усмотрела риски для простых россиян в законе о миграционном контроле Рекомендованные Совфедом антимиграционные законы могут привести к ограничению прав законопослушных россиян, заявили в прокуратуре.

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Комментарии
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Галина Друзина
Да выслать всех мигрантов, пусть едут в свои аулы и кишлаки и там поднимают свою экономику, а то сидят на наших шеях.
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