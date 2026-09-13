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Аргументы и Факты

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Венгрия потребовала от короля Карла III вернуть подаренных коней

Венгрия потребовала от короля Карла III вернуть подаренных коней

Венгрия потребовала от Карла III вернуть двух лошадей липицианской породы, подаренных ему в честь коронации, сообщает Telegraph.

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