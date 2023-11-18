Херсонский депутат: попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал

Попытки ВСУ форсировать Днепр и закрепиться на его левом берегу обречены на провал. Несмотря на это, киевский режим не жалеет украинских граждан, отправляя их на верную гибель Такое заявление журналистам РИА Новостисделал председатель комитета по нацполитике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)