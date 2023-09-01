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Агент Квартальнов о фаворитах КХЛ: «Главный — ЦСКА. «Ак Барс» и СКА существенно усилились»

«Наверное, главный фаворит — ЦСКА. Хоть и непонятно, как разрешится ситуация с Федотовым. Это опытная команда, остался костяк ребят, выигравших кубки.

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