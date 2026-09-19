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Аргументы и Факты

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Трамп предложил переименовать ИИ в «высший» или «верховный» интеллект

Трамп предложил переименовать ИИ в «высший» или «верховный» интеллект

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект (ИИ) следует переименовать для более точного определения.

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