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Петербургский дневник

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ЕК: первое изъятие доходов от активов России у европейских банков пройдет в июле

ЕК: первое изъятие доходов от активов России у европейских банков пройдет в июле

Украине планируют передать 2 миллиарда евро В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения решения о направлении доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине первый платеж на сумму в размере 2 миллиардов евро можно будет отправить уже в июле.

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