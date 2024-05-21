ЕК: первое изъятие доходов от активов России у европейских банков пройдет в июле

Украине планируют передать 2 миллиарда евро В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения решения о направлении доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине первый платеж на сумму в размере 2 миллиардов евро можно будет отправить уже в июле.