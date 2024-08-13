10+ типичных ошибок в летнем уходе, которые бьют и по состоянию кожи, и по кошельку

В детстве мы считали, что от солнышка — одна польза и никакого вреда. Но с возрастом стало понятно, что лучше бы защищать кожу от палящих лучей, иначе не избежать преждевременных морщин и гиперпигментации.
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