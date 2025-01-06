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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» забрала Десимона с драфта отказов «Нью-Джерси». Защитник сыграл 12 матчей в АХЛ в этом сезоне

Клуб из Солт-Лейк-Сити забрал 30-летнего защитника с драфта отказов «Дэвилс». В нынешнем сезоне Ник Десимон не сыграл ни одного матча за «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.

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