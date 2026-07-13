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Александр Дюков: «Вопросы лимита и Fan ID – в компетенции правительства. Ничего плохого в этом не вижу. РФС должен прислушиваться и к депутату, и к простому болельщику»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о развитии российского футбола. – У вас нет ощущения, что российский футбол в последние годы утратил свою субъектность? Речь прежде всего про паспорт болельщика и лимит на легионеров.

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